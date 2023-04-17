AK Partili Eyyüp Kadir İnan TİP'li gençlerin standını ziyaret etti

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, stantlarına ziyarette bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensubu gençlerle sohbet etti.

AK Partili İnan, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığına mensup gençlerle Bayraklı Sevgi Yolu'nda seçim çalışmasına katıldı.

İnan ve beraberindekiler, aynı bölgede seçim çalışmaları yapan TİP'li gençlerin standını ziyaret etti. İnan ile TİP'li gençler bir süre sohbet etti. Tek tek tokalaştığı TİP'lilerden broşür alan İnan, AK Parti'nin gençlere yönelik 21 yıldır yaptığı icraatlarının anlatıldığı broşürü de TİP'li gençlere verdi.