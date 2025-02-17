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AK Partili Çelik'ten CHP'ye sert eleştiri: Gayrı resmi yönteme başvuruyorlar

AK Partili Çelik'ten CHP'ye sert eleştiri: Gayrı resmi yönteme başvuruyorlar
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye yönelik sert eleştiriler yaptığı açıklamasında CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından muhatap alınmak için gayrı meşru yöntemlere başvurduğunu söyledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye yüklenerek "Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ne yönelik sert eleştiriler getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması ile birlikte CHP içerisindeki tartışmalara değinerek; "CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir" dedi.

"GAYRI MEŞRU YÖNTEME BAŞVURUYORLAR"

Açıklamasının devamında "Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir" diyen Çelik, "Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"CHP'DEKİ HİZİP YARIŞLARI SİYASETSİZLEŞMEYE NE OLUYOR"

Çelik ayrıca "Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir" diye yazdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Güler misiniz,ağlar mısın....

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