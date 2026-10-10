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AK Partili Çelik, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Abha havalimanı saldırılarını kınadı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları kınadı. Çelik, saldırıda ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileyip Suudi Arabistan'a taziye sundu ve terör eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları kınadı.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Suudi Arabistan'a taziyelerini sundu.

Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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