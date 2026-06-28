AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan bakanlarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptıkları ana ilişkin fotoğrafları NSosyal hesabından paylaşan Yayman, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın doğal güzellikleri eşliğinde güne keyifli bir sabah yürüyüşüyle başladık. Durmak Yok, Yola Devam. Hayırlı, bereketli bir gün diliyorum."