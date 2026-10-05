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AK Partili Ala, İsrail'in Kuneytra'daki oldu bitti çabalarını kınadı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Kuneytra bölgesinde yeni bir oldu bitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını kınadı. Ala, sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Suriye'nin egemenlik sahası olan Kuneytra bölgesinde yeni bir oldu bitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını kınadıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneytra bölgesinde yeni bir oldubitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını görüyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuk normlarını alenen çiğneyen bu çabalar, bölgesel istikrar ve güvenliğin hilafına kasıtlı girişimlerdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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