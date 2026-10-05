AK Partili Ala, İsrail'in Kuneytra'daki oldu bitti çabalarını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Suriye'nin egemenlik sahası olan Kuneytra bölgesinde yeni bir oldu bitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını kınadıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneytra bölgesinde yeni bir oldubitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını görüyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuk normlarını alenen çiğneyen bu çabalar, bölgesel istikrar ve güvenliğin hilafına kasıtlı girişimlerdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı