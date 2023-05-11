AK Partili aday Ayaydın, Eyüpsultan'da sevgi yürüyüşüne katıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Derya Ayaydın Eyüpsultan'da sevgi yürüyüşüne katılarak camdan sepetlerini sarkıtan vatandaşlara çiçek dağıttı. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Ayaydın, "Sevgi yürüyüşlerimiz zafere yürüyüşümüzün öncüsü olacak" dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde çalışmalarına hız kazandırdı. 2'nci bölgeden milletvekili adayı Derya Ayaydın çalışmalarına Eyüpsultan ilçesinde devam etti. Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'nde 'Sevgi Yürüyüşü'ne katılan Ayaydın vatandaşlara çiçek dağıtarak 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. Ayaydın yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Pazar günü zafere yürüyoruz"

İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Derya Ayaydın, "Bugün Eyüpsultan'dayız. Bildiğiniz gibi seçime artık sayılı günler kaldı. Halkımızın bize karşı ve Cumhurbaşkanımıza karşı teveccühü çok büyük. Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde de bunu görüyoruz. İnşallah Pazar günü zafere yürüyoruz. Şu anki sevgi yürüyüşlerimizde zafere yürüyüşümüzün öncüsü olacak" dedi.

"Kararsız seçmen, git gide azalıyor"

Eyüpsultan'da her sokağa girmeye çalıştıklarını ifade eden Ayaydın, "Vatandaşlarımızın desteklerini alıyoruz. Sepetlerini sallıyorlar, çiçeklerini veriyoruz. Kararsız seçmen, git gide azalıyor. Kararlıya doğru, bize karşı teveccühleri artıyor. İnşallah hiçbir kararsız kalmayana dek 14 Mayıs'ta zafere yürüyoruz. 15 Mayıs'ta da önce Cumhurbaşkanımız, daha sonra bizler Ankara'ya gidiyor olacağız" dedi. - İSTANBUL