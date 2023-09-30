AK Parti, Yunus Emre Enstitüsü'nün Los Angeles'taki programına yapılan saldırıyı kınadı

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunus Emre Enstitüsü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz. Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı, Kafkaslarda barış ve istikrara bağlı kalmayı sürdüreceğiz" dedi.

ABD'deki Sheindlin Forum'da düzenlenen "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" isimli konferansta, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başladı.

Sözlü ve fiziki müdahaleye evrilerek provokasyona dönüşen olayı sosyal medya hesabından kınayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunus Emre Enstitüsü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz. Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez" dedi.

Çelik, "Yaşanan hadise, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı çirkin bir müdahale girişimi olduğu gibi bu grupların saldırganlık dışında kendilerini ifade edecek bir yetenekleri olmadığını da göstermektedir. Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı, Kafkaslarda barış ve istikrara bağlı kalmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA