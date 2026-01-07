Haberler

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan üç milletvekiline rozet taktı. CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır ise teşekkür konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanıp Erdoğan'a asker selamı verdi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İsa Mesih Şahin'e parti rozetlerini taktı.
  • Hasan Ufuk Çakır, konuşmasında 'İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır' dedi.
  • Hasan Ufuk Çakır, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı verdi.

Ak Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan üç milletvekiline rozetlerini taktı. CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır ise törende yaptığı konuşma ve Erdoğan'a verdiği asker selamıyla dikkat çekti.

COŞKUYLA KARŞILADILAR

AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra AK Parti'ye katılan üç milletvekiline parti rozetlerini taktı.

PARTİ ROZETLERİNİ TAKTI

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in AK Parti'ye katıldığı duyuruldu. Erdoğan, üç isme de rozetlerini tek tek taktı.

ÇAKIR'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Rozet töreninin ardından konuşan Hasan Ufuk Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım… Türkiye Yüzyılı'na yürüyüşte devlet için dik durmaya geldim. İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Selam duruyorum" ifadelerini kullandı.

ASKER SELAMI VERDİ

Hasan Ufuk Çakır, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek asker selamı verdi. Törendeki o anlar toplantının en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Hasan ufuk çakır diye yazılır YAVŞ ak diye okunur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bu dayıyı da yazın A4 kağıdına ismini.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Nurettin Nebatinin gözleri ışıldıyor lan orda :-))))))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

