Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı

Beykoz Belediye Meclisi'nin şubat ayı birinci oturumu, Belediye hizmet binasında Başkan Vekili Özlem Gürzel yönetiminde yapıldı. Toplantının gündem dışı bölümünde yaşanan sert tartışmalar meclise damga vurdu.

CHP'Lİ MİNİÇ'TEN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç, kürsüye çıkarak Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel'in AK Parti'ye geçmesini sert sözlerle eleştirdi. Miniç, bu durumu "hukuksuz" olarak nitelendirerek, "Belki yasaldır ama bu koltuk ona helal değildir. Binlerce insanın iradesi alındı" ifadelerini kullandı. Miniç ayrıca, "Utanmayan insana ne söylenir?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

'AKÇELİ İŞ' İDDİALARINA SERT YANIT

Miniç, belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra kendisi ve görevlendirdiği isimler hakkında ortaya atılan akçeli iş iddialarına da değindi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Miniç, "Kim böyle bir iddiada bulunuyorsa ispatlasın. İspat edemeyen müfteridir" dedi.

GÜRZEL: PARTİ DEĞİŞTİRMEK UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL

Miniç'in açıklamalarının ardından söz alan Başkan Vekili Özlem Gürzel ise parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını belirtti. Miniç'in de geçmişte farklı partilerde siyaset yaptığını hatırlatan Gürzel, eleştirilerin samimiyetsiz olduğunu savundu.

Miniç, tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde polislere kapıyı açmıştı.

"BEN KİMSENİN EVİNDE BASILMADIM"

Tartışmanın tansiyonunu yükselten açıklamalardan biri de Gürzel'den geldi. Miniç'in kendisini başkan yardımcılığı döneminde tehdit ettiğini öne süren Gürzel, yapı kontrol birimi üzerinden baskı kurulduğunu iddia etti. Gürzel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben kimsenin evinde basılmadım. Arka kapılardan dolanmadım."