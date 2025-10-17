AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Burcu Köksal'dan iddiaları güçlendiren hareket

Afyon'dan gelen parti değiştirme haberi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, AK Parti'ye geçmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aracılar üzerinden mesaj gönderdiği öne sürüldü.

YEREL BASINDAN GÜNDEM YARATAN İDDİA

Afyon yerel medyası, siyasetin nabzını yükselten bir kulis bilgisini paylaştı. Kocatepe Gazetesi'nin haberine göre CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da yaptığı temasların ardından AK Parti'ye katılım yönünde adım attı. Aynı haberde, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu'nun da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmek için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

GÜRKAN HACIR: BANA DA GELDİ, BİLGİ TEYİTLİ

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, söz konusu iddialarla ilgili bilgi aldığını açıkladı. Hacır, "Sinan Burhan bana yazdı, 'Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor. Net bilgidir' dedi." ifadelerini kullandı. Hacır ayrıca Burhan'ın, bu bilginin Afyon'daki kaynaklarca teyit edildiğini söylediğini belirtti.

"BURCU KÖKSAL TELEFONUNU KAPATTI"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise gelişmeyle ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Yarkadaş, "AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal, şu anda telefonunu kapattı." açıklamasında bulundu. Yarkadaş ayrıca CHP Genel Merkezi'nin, İzmir İl Başkanlığı için Çağatay Güç'ü düşündüğünü ve Güç'ün adaylığını açıkladığını da ifade etti.

"KAPIDAN KOVDULAR BACADAN GİRDİM"

Köksal'la ilgili 2 ay önce de transfer iddiaları gündeme gelmişti. İddialara şu yanıtı vermişti: "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı.