AK Parti'ye 8 bin 650 yeni üye

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, geçen yıl partilerine 8 bin 650 yeni üye kazandırdıklarını, Eskişehir'de üye sayısını 98 bin 436'ya yükselttiklerini açıkladı.

Başkan Albayrak, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kenetlenen AK Parti ailemizin büyüme heyecanını Eskişehir'den tüm Türkiye'ye paylaştıklarını belirtti. Yargıtay tarafından açıklanan son veriler ile milletin partilerine olan sarsılmaz güveninin bir kez daha tescillemiş olduğunu anlatan Albayrak, "2025 yılı boyunca şehrimizin dört bir yanında, "AK Parti Seninle" sloganıyla kurduğumuz üye çadırlarımızda ve saha çalışmalarımızda hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurduk. Bu çalışmalar neticesinde 2025 yılı içerisinde 8 bin650 yeni üyemizi partimize kazandırdık. Böylelikle Eskişehir'deki toplam üye sayımızı 98 bin 436'ya yükselttik. Bu rakamlar sadece birer istatistik değil; Eskişehir'in geleceğine, Türkiye Yüzyılı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımızın davasına verilen sözün, duyulan güvenin bir tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; AK Parti bir millet hareketidir. Bizim kapımız; ülkesine sevdalı, şehrine hizmet etmek isteyen, Eskişehir'in kalkınması için "Ben de varım" diyen her bir ferde sonuna kadar açıktır. "AK Parti Seninle" diyerek çıktığımız bu yolda, Eskişehir'in her sokağında, her mahallesinde vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye ve ailemizi büyütmeye devam edeceğiz" diye belirtti.

Teşkilata teşekkür

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, teşkilat üyelerine de teşekkür ederek, "Eskişehir'in her köşesinde, soğuk-sıcak demeden üye çadırlarımızda nöbet tutan, kapı kapı dolaşarak gönüllere giren ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tüm mahalle başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin güçlü geleceği için, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
