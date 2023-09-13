AK Parti Yalova'da 5 ilçe başkanı ataması gerçekleştirdi

AK Parti Genel Merkezi tarafından Yalova'daki 5 ilçe başkanı ataması gerçekleşti. Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde yeni başkanlar belirlendi.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından Yalova'daki 5 ilçe başkanı ataması gerçekleşti.

Ak Parti Yalova'daki ilçe teşkilatlarında kan tazeledi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında gerçekleşen mülakatların ardından Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde yeni başkan atamaları yapıldı.

Altınova'da İlçe Başkanlığı'na Metin Bülbül getirildi. Armutlu'da ise yeni ilçe başkanı Samet Yenitürk oldu. Çınarcık'ta Mehmet Yılmaz, Çiftlikköy'de Serdar Kaya ve Termal'de de Çağlar Erdinç yeni atanan diğer isimler oldu. - YALOVA