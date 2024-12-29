AK Parti Yalova 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Liderimizle ve 85 milyon vatandaşımızla Halep'i de Hama'yı da Şam'ı da Türkiye'nin sarsılmaz gücü ısıtmaktadır. İnşallah bu sarsılmaz güç yarın Gazze'yi de ısıtacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur." dedi.

Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan İnan, Türkiye genelinde 30. gençlik kolları kongresini Yalova'da yaptıklarını söyledi.

AK Parti'nin gençlik kollarının tüm il ve ilçelerde teşkilatlanan bir parti olduğunu aktaran İnan, dünyanın tüm adaletsiz düzenine muhalefet olan başka bir gençlik hareketinin olmadığını ifade etti.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anan ve İstiklal Marşı'nın hadisişerif ile başladığını belirten İnan, "'Şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' Bu dizelerin varlığına dahi tahammül edemeyenler, yıllarca ezan-ı Muhammedi'ye de dahil tüm bu rahatsızlıklarını dile getirmekten asla geri durmadılar. Geçmişten beri İstiklal Marşı'nı sorguladıklarını ve Mehmet Akif Ersoy'u eleştirdiklerini bizler çok iyi biliyoruz. Bunu aklımızdan asla çıkartmıyoruz. Marşımızın üstünde değişiklik yapmak isteyenler dahi oldu. Neden değiştirmek istediklerini anladığımız gece olarak 15 Temmuz gecesini ben anımsıyorum. Çünkü o gece yurdumuzun üstüne çökmek için bombalar yağdıran FETÖ'cü alçak hainlerin emellerini bozan çağrı, ezanımız olmuştu." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Liderimizle ve 85 milyon vatandaşımızla Halep'i de Hama'yı da Şam'ı da Türkiye'nin sarsılmaz gücü ısıtmaktadır. İnşallah bu sarsılmaz güç yarın Gazze'yi de ısıtacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Biz Suriye'de insanlığın ve umudun yanında taraf almışken ana muhalefet partisi her meselede olduğu gibi sınırımızın ötesinde de çok kötü bir sınav veriyor. Milyonlarca mazlumun, insan onurunu ve yaşam hakkını hiçe sayan bu CHP yönetimi, hayranı olduğu Esed yönetiminin son saatlerinde dahi büyük rezilliklere imza atmayı başarabildi. O sırada bavulunu toplayıp kaçış planları yapan devrik diktatör, CHP Genel Başkanının bu aciz sözlerini duymuşsa da muhtemelen gülerek karşılamıştır. Ak gençlik oldukça bu ülkede Baas rejimini hakim kılma hedeflerine hiçbir zaman erişemeyeceklerdir. Milletimiz ve gençliğimiz buna asla fırsat vermeyecektir."

AK Parti Yalova Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş ise kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin güçlü bir gençlik hareketi olduğunu ve gençlik teşkilatının bir numaralı üyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Büyükgümüş, "'AK Parti'ye 2025'i dar edeceğiz' ve '1 milyon kişi sahaya inerse şöyle yaparız, böyle yaparız.' Bunlar milletle birlikte siyaset yapmaya daha yeni başlıyorlar. Gözlerini karanlık odalardan milletin huzuruna 22 yılda kaybede kaybede yeni çevirebildiler. Onun için bu gençliğin çok daha güçlü hayalleri var. Ayasofya ibadete açıldığı gibi, Karabağ özgürlüğüne kavuştuğu gibi, Şam-ı Şerif'in fethi mümkün olduğu gibi inşallah kuracağımız hayallerle, ortaya koyacağımız iddiayla, oluşturacağımız birlikle Kudüs-ü Şerif'inde özgürlüğüne kavuştuğunu bu güçlü kadroyla yaşayacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da, AK Parti'nin gücünü milletten alan bir istikbal hareketi olduğunu belirterek, "Bugün burada damarlarınızdaki asil kanın bir taraftan Malazgirt'teki ruhu, bir taraftan İstanbul'da Fatih'in ruhunu taşıyan bu mukaddes yolculukta bir seyrüsefer halindeyiz. Bugün durağımız burası. Ömrü yeten başka bir yerde bizlerin tecrübeleriyle birlikte bu kutlu dava ebediyen devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimde Canay Caner, Yalova Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, il ve ilçe yönetimi ve üyeler katıldı.