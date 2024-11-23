AK Parti Yakutiye 6. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
AK Parti Yakutiye 6. Olağan ilçe kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımıyla İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ferit Yıldız, ilçe başkanlığına getirildi.
Ak Parti Yakutiye 6. Olağan ilçe kongresi gerçekleştirildi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Ferit Yıldız ilçe başkanlığına getirildi.
Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı. - ERZURUM