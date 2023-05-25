AK Parti'den Mustafa Kaplan ve MHP'den Halil Öztürk, Kırıkkale milletvekili seçildi. İkisi de mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı'ndan aldı.

Ak Parti ve MHP Kırıkkale milletvekilleri mazbatasını aldı

KIRIKKALE - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ak Parti'den Kırıkkale milletvekili seçilen Mustafa Kaplan ve MHP'den yeniden milletvekili olan Halil Öztürk, mazbatasını aldı.

Ak Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Adalet Sarayı'nda mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Selda Barış'tan aldıktan sonra yaptığı açıklamada, mazbatayı il teşkilatı ve Kırıkkale adına aldığını söyledi. Kaplan, şehre hayırlı hizmetler yapacağını belirterek, 28. Dönem AK Parti Kırıkkale milletvekilliğinin hayırlı olmasını diledi.

Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Bahadır Kılıç, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeniden milletvekili seçilen Halil Öztürk, partisinin üyeleri ile birlikte geldiği Adalet Sarayı'nda mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Selda Barış'tan aldı. Açıklama yapan MHP'li Öztürk, FETÖ ve PKK ile mücadeleyi siyaset arenasında da sürdüreceklerini vurguladı.

Öztürk, "İnşallah 5 yıl daha sizlerle birlikte el birliği ve gönül birliği içerisinde omuz omuza mücadele edeceğiz. Devletimizi ve milletimizi hak ettiği konuma ulaştırmak adına Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu yolculukların en iyisini yaparak bugün FETÖ'ye PKK'ya her türlü terör örgütlerine karşı milli mücadelemizi siyaset arenasında da yapmak adına bu mazbatayı alıyorum" dedi.

MHP Milletvekili Öztürk için düzenlenen törene ise, MHP İl Başkanı Murat Abalı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.