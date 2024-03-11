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AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Fethiye'de Destek İstedi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Fethiye'de düzenlenen bir programa katılarak Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten için destek istedi. Kaya, Kökten'in seçilmesi halinde bölgenin hak ettiği hizmetlere kavuşacağını belirtirken, Kılıç ise Fethiye'nin il olması için çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesi, Karaçulha Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'in düzenlediği programa katılan Genel Başkan Yardımcıları, Kökten için destek istedi.

Kökten'in Fethiye'de seçilmesi halinde Cumhur İttifakı'nın gücü ile tüm mahallelere hizmet gideceğini söyleyen Kaya, bölgenin hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için adayın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıç da birlik ve beraberlik içinde seçimi kazanacaklarını belirterek, Fethiye'nin il olması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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