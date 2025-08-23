AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları devam ediyor

Ak Parti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda bugüne kadar 22 il ve 249 ilçede vatandaşlarla temas kurulduğunu açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ak Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 6 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulan ve 8 Ağustos itibarıyla 81 ilde planlanan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, milletimizin ortak geleceğini inşa etme yolunda güçlü bir adım olarak sahada tüm hızıyla devam ediyor. ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu; terörsüz, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye idealini hayata geçirmek üzere vatandaşlarımızla birebir temasla güç kazanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen buluşmalarda, bakanlarımız, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımız; şehir şehir, ilçe ilçe sahaya inerek vatandaşlarımızla doğrudan bir araya geliyor. Bu güne kadar 22 ilde gerçekleştirilen buluşmalarda, 249 ilçede vatandaşlarımızla temas kuruldu. Ziyaretlere; 12 bakan, 10 MYK üyesi, 136 milletvekili, 62 MKYK üyesi ve 20 MDK üyesi aktif katılım sağlamıştır" denildi.

'KARARLI BİR DURUŞ ORTAYA KONMUŞTUR'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın temel ruhunun; milletin her bir ferdine dokunmak, onların talep ve önerilerini doğrudan yerinde dinlemek olduğu belirtilerek, "Bu buluşmalarda samimiyetle bir arada olma, vatandaşı dinleme ve çözüm üretme yaklaşımı öne çıkmaktadır. İlçe ve köy ziyaretlerinde kapısı çalınmayan hane bırakılmamakta, esnaflar dükkanlarında ziyaret edilmekte, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl geliştirilmekte ve toplumun her kesimiyle temaslar sağlanmaktadır. Bu temaslarla birlikte Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, yalnızca bir siyasi program değil; aynı zamanda milletimizle gönül gönle, omuz omza yürüyüşün en güçlü göstergesi olmuştur. Bakanlarımız ve MYK üyelerimiz, bulundukları tüm programlarda 'Terörsüz Türkiye' hedefinin altını özellikle çizmiş; huzurun, güvenin ve istikrarın 'Türkiye Yüzyılı'nın en temel yapı taşı olduğunu vurgulamışlardır. Vatandaşlarımızın günlük hayatına dokunan hizmetlerin yanı sıra, geleceğe dair umutların da ortaklaştığı bu buluşmalarda; milletimizin huzuru ve refahı için kararlı bir duruş ortaya konmuştur" ifadelerine yer verildi.

26 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA FİNAL PROGRAMI

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın finaline ilişkin şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, milletimizin ortak geleceğini inşa etme yolunda yol gösterici bir pusula olmaya devam etmektedir. Bu vizyon doğrultusunda AK Parti teşkilatları, yalnızca siyasi bir sorumluluk değil, aynı zamanda tarihi bir misyon bilinciyle sahada yer almakta; farklı kesimlerin beklentilerini dinleyerek çözüm yolları geliştirmektedir. Teşkilatlarımızın her kademesinin ortaya koyduğu bu güçlü irade, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın milletimizle kurulan gönül bağının en somut göstergesi olmasını sağlamaktadır. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla düzenlenecek büyük final programıyla taçlandırılacak; milletimizle gönül gönle temas kararlılıkla sürdürülecektir."