AK Parti Tokat Milletvekilleri Pazar İlçesine Ziyarette Bulundu

AK Parti Tokat milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde verilen destek dolayısıyla Pazar ilçesine ziyarette bulundu.

Ak Parti Tokat milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde verilen destek dolayısıyla Pazar ilçesine ziyarette bulundu.

Ak Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Celal Akın, ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

AK Parti'nin Tokat genelinde en fazla oy aldığı ikinci ilçenin Pazar olduğunu belirten milletvekilleri, verilen destek ve yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.