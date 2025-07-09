Ak Parti Tire İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Partinin İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sadece seçim zamanları kapıları çalmadıklarını, yılın 365 günü milletinin yanında durduklarını ifade etti.

AK Parti'nin laf değil, eser ve çözüm ürettiğini vurgulayan Saygılı, "Biz konuşmak için değil, taş üstüne taş koymak için varız. Bizim yolumuz uzun, yükümüz ağır ama inancımız da bir o kadar büyük. Bu dava şahısların, makamların değil, milletin, ümmetin ve mazlumların davasıdır." dedi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu da kardeşlik ruhuyla, ilk günkü aşkla millete hizmet etmeye kararlılıkla devam ettiklerini dile getirdi.