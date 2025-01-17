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AK Parti teşkilatından Ankara çıkartması
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki çok sayıda teşkilat mensubu Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki çok sayıda teşkilat mensubu Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti heyeti ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısına katılarak burada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını takip etti. Daha sonra TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'i ziyaret eden heyet, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile de bir araya geldi.

Ziyaretlere ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, il yönetim kurulu üyeleri ve Söğüt İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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