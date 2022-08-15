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AK Parti teşkilatı Kardemir Kavşağındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

AK Parti teşkilatı Kardemir Kavşağındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

AK Parti Karabük Teşkilatı 64 Milyon TL'ye ihalesi yapılan Kardemir Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ak Parti Karabük Teşkilatı 64 Milyon TL'ye ihalesi yapılan Kardemir Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Karabük'te kesintisiz trafik için yapılan Kardemir Kavşağı'ndaki çalışmalar devam ediyor. AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve teşkilat mensupları çalışmaların gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, çalışmalarına başlanan projenin hayırlı olmasını diledi.

Ünal, projenin kente kurumsallık katacağını belirtti.

AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, "Araç Çayı havzası üzerindeki ıslah çalışmalarıyla birlikte Kardemir Kavşağımız, Millet Bahçemiz ve şehirdeki kentsel dönüşümümüz ile Karabük'ü bir bütün olarak ele alarak düzenleme yapmış oluyoruz. Çok uzun sürmeyecek bir zaman içinde Karabük'ün çehresini değiştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise projenin en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhur Ünal AK Parti Karabük Politika Haberler

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