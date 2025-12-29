Haberler

AK Parti Tepebaşı'nda ilçe yönetme kurulu belli oldu

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nın yeni Yürütme Kurulu Listesi açıklandı.

Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç başkanlığında oluşturan listede şu isimler yer aldı:

"Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Nuri Kahya, Teşkilat Başkanı: Alaattin Özen, Seçim İşleri Başkanı: Zeyid Keskin, Tanıtım ve Medya Başkanı: Harun Özdemir, Sosyal Politikalar Başkanı: Mehmet Çakmak, Yerel Yönetimler Başkanı: Zübeyir Korkmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Metin Tekünal, Ekonomi İşleri Başkanı: Bilal Ünal, Mali İşler Başkanı: Saffet Üçer ve İlçe Sekreteri: Neslihan Ateş."

"Tepebaşı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Yürütme Kurulu'nun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, yeni yönetimin Tepebaşı'na hizmet etme noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Başkan Tunç, açıklamasında, "AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı olarak, davamıza gönül vermiş, Tepebaşı'mıza hizmet etme sorumluluğunu omuzlarında hisseden yol arkadaşlarımızla İlçe Yürütme Kurulumuzu açıklamış bulunuyoruz. Her biri bilgi, tecrübe ve samimiyetiyle teşkilatımıza güç katacak olan İlçe Başkan Yardımcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tepebaşı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yürütme kurulumuzun ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

