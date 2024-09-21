AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda Delege Seçimi Başladı
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, partinin büyük kongresine hazırlık olarak delege seçimlerinin başladığını duyurdu. Kaya, Tepebaşı ilçesinde 37 bin 400 üye bulunduğunu ve katılımın yüksek olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Delege seçimlerine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer partililer katıldı.
Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında olağan kongre için delege seçimi başladı.
Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, gazetecilere, Ak Parti'nin büyük kongresine hazırlıklar kapsamında delege seçimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tepebaşı ilçesinde partisinin üye sayısının 37 bin 400 olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:
"Kongre sürecinde biz katılımın yoğunluğunu, hareketliliği, heyecanı hissediyoruz. Büyük kongremizde de daha büyük, daha heyecanlı bir şekilde gitmek üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu davaya hizmet için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelenin gece gündüz demeden yapmaya her zaman hazırız."
Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığındaki delege seçimine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, partinin Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ahmet Sivri ve partililer katıldı.