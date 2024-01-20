AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı ise Ali Tombaş oldu.

ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

Ali Tombaş, 1973 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğmuştur. İlköğretimini köyünde, ortaöğretim ve lise eğitimini ise Ünye İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde almıştır. Profesyonel yaşamına kendi şirketinde ticari faaliyetlerde bulunarak devam etmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarına olan katkıları 1992 yılında Ünye İmam Hatip Lisesi Milli Gençlik Vakfı Öğrenci Temsilciliği ile başlamıştır. Daha sonraki yıllarda birçok dernek ve vakıfta görev yapmış ve 2014 ile 2018 yılları arasında Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanlığı ile adım atmıştır. Ak Parti'nin kuruluşundan itibaren çeşitli görevlerde bulunmuş, Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliği, Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır. 2008 yılında yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Tomb?ş, 2018 yılına kadar AK Parti Sultanbeyli İlçe Yönetim Kurulu'nda çeşitli birim başkanlıklarında görev yapmıştır.Ali Tombaş, evli ve iki çocuk babasıdır. AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçilmiş ve AK Parti Sultanbeyli 7. Olağan İlçe Kongresinde tekrar İlçe Başkanlığına tekrar seçilmiştir. 2024 Mahalli İdareler Seçimi için Ak Parti tarafından Sultanbeyli İlçesinden aday gösterilmiştir.