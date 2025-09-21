AK Parti Sözcüsünden Filistin Devleti Tanımasına Destek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır. Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA