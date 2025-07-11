AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

"Yarın sabah 10.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmalarıyla program başlayacak. Bugün tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısı önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini o günden bugüne gerçekleşen etrafımızdaki gelişmeleri öngören yaklaşımdı. Sayın Bahçeli buna tarihi çağrısıyla destek verdi. Sonra 'Terörsüz Türkiye' süreci tartışılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatlarını vermesiyle devlet politikası oldu. Bu politika çerçevesinde bugüne kadar pek çok safha hep beraber geçilmiş oldu.

"ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR"

Gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili ilk adım atılmış oldu. Önemli bir eşik geçilmiştir. Bu çerçevede bakıldığında bütün bu süreçte, Sayın Bahçeli'nin zaman zaman yaptığı değerlendirmeleri sayın Cumhurbaşkanımız'ın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde bütün kurumlarımız 'Terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi için gereken bütün iradeyi ortaya koymuştur.

"SÜRECİN TAMAMLANMASI ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Sürecin tamamlanması çok büyük bir önem arz etmektedir. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde bunun olması elzemdir. Bazı odaklar provokasyon yapabilir. Teyakkuz halindeyiz. Bu nedenle imha sürecin tamamlanmasının bir an önce gerçekleşmesinde fayda var.

"DEVLETİMİZ BÜTÜN UNSURLARIYLA TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN KURTULMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü bu süreci takip edecektir. TSK ve MİT tarafından kurulmuş doğrulama mekanizması bu süreci takip edecektir. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün unsurlarıyla Türkiye'nin terörden kurtulması için gereğini yapacaktır. Birtakım yabancı güçlerin vekalet savaşlarıyla boğma stratejisinin ortadan kalkması temin olacaktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ'IN YARIN SABAHKİ KONUŞMASINDA BÜTÜN DETAYLAR ANLATILMIŞ OLACAKTIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yarın sabahki konuşmasında Terörsüz Türkiye ile ilgili bütün detaylar anlatılmış olacaktır. Yarın sabah hepinizle ve bütün vatandaşlarımızla buluşmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmasını dinlemek üzere, hepinize teşekkür ediyorum."