AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
Haber Videosu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, "Sürecin tamamlanması çok büyük bir önem arz etmektedir. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde bunun olması elzemdir. Bazı odaklar provokasyon yapabilir" dedi. Ayrıca Çelik, "Milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün unsurlarıyla Türkiye'nin terörden kurtulması için gereğini yapacaktır" ifadelerini de kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

"Yarın sabah 10.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmalarıyla program başlayacak. Bugün tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısı önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini o günden bugüne gerçekleşen etrafımızdaki gelişmeleri öngören yaklaşımdı. Sayın Bahçeli buna tarihi çağrısıyla destek verdi. Sonra 'Terörsüz Türkiye' süreci tartışılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatlarını vermesiyle devlet politikası oldu. Bu politika çerçevesinde bugüne kadar pek çok safha hep beraber geçilmiş oldu.

"ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR"

Gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili ilk adım atılmış oldu. Önemli bir eşik geçilmiştir. Bu çerçevede bakıldığında bütün bu süreçte, Sayın Bahçeli'nin zaman zaman yaptığı değerlendirmeleri sayın Cumhurbaşkanımız'ın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde bütün kurumlarımız 'Terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi için gereken bütün iradeyi ortaya koymuştur.

"SÜRECİN TAMAMLANMASI ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Sürecin tamamlanması çok büyük bir önem arz etmektedir. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde bunun olması elzemdir. Bazı odaklar provokasyon yapabilir. Teyakkuz halindeyiz. Bu nedenle imha sürecin tamamlanmasının bir an önce gerçekleşmesinde fayda var.

"DEVLETİMİZ BÜTÜN UNSURLARIYLA TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN KURTULMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü bu süreci takip edecektir. TSK ve MİT tarafından kurulmuş doğrulama mekanizması bu süreci takip edecektir. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün unsurlarıyla Türkiye'nin terörden kurtulması için gereğini yapacaktır. Birtakım yabancı güçlerin vekalet savaşlarıyla boğma stratejisinin ortadan kalkması temin olacaktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ'IN YARIN SABAHKİ KONUŞMASINDA BÜTÜN DETAYLAR ANLATILMIŞ OLACAKTIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yarın sabahki konuşmasında Terörsüz Türkiye ile ilgili bütün detaylar anlatılmış olacaktır. Yarın sabah hepinizle ve bütün vatandaşlarımızla buluşmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmasını dinlemek üzere, hepinize teşekkür ediyorum."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar

Tarihi gün! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın silah bırakmasının ardından dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan beklenen mesaj geldi
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSefs:

CEZAEVİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERİNDE BİR TAKİMİ CEZAEVİNDEN SALİNACAKTİR,ONDANDA BAHSEDİN BİRAZ,, NE GUNLERE KALDİK ALLAH'IM,KADERE BAK KİMLER KİMLERLE,SOZU UMARİM AKTROLLLERRRR BİSEYLER ANLATİR...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Aynen biran önce silah bıraksınlar. Sizde onlara yaptığınız vaadi yerine getirin…

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!

Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.