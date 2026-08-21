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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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