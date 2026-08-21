AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı