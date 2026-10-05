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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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