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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı