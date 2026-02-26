AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı