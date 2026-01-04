AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bir ülkenin 'siyasi tapusu' sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. 'Meşru egemenlik' sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir; dışardan dayatılamaz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika