AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gazeteci Metan ve Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır"

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail tarafından gözaltına alınan gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal için basın özgürlüğüne saldırı olduğunu belirtti ve gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

