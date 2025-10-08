Haberler

AK Parti Sözcüsü'nden DEM Partililerin Meclis'te "Apo" sloganı atmasına tepki

AK Parti Sözcüsü'nden DEM Partililerin Meclis'te 'Apo' sloganı atmasına tepki
Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü'nden DEM Partililerin Meclis'te
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Partililerin Meclis'te "Apo" sloganı atmasına sert tepki gösterdi. Partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Çelik, geçtiğimiz gün DEM Partililerin TBMM'de attığı "Apo" sloganına çok sert tepki gösterdi.

"VATANDAŞTA TEPKİ OLUŞTURACAK DAVRANIŞLARA GİRİLMEMELİ"

"Herhangi bir siyasi parti kendi ajandasını sürecin ajandası zannetmelidir" diyen Çelik, "Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. "Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Açıklamalarında 7 Ekim'in yıldönümü dolayısıyla yapılan gösterilere katılanlara teşekkür eden Çelik, "Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Netanyahu hükümetinin barbarlığının bir göstergesi olarak bir kere daha kayda geçmiştir. Bunların zorbalık, barbarlık, katliam ve soykırım dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü. Günün sonunda fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını tüm dünyaya yayan bir eylem yapmışlardır." diye konuştu.

Özgürlük Filosu'na yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Çelik, "İsrail her zamanki barbarlığıyla alıkoyuyor. Bu bir kere daha hukuksuzluğun ilanıdır. Bu suçların hepsi eninde sonunda hesabı sorulacak suçlardır. Bir an evvel serbest bırakılmaları gerekiyor.

GAZZE'DE ATEŞKES PLANI

Hamas'ın cevabından sonra İsrail'in Gazze'ye saldırılarınınartması, Netanyahu'nun barışa düşman olduğunu gösterdiğini söyleyen Çelik, Gazze planına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti. Çelik, " Bu çerçevede her barış girişimini sabote etme konusunda katliamcı forsatlar üretmeye kalkıyor. Buna uşusşararası toplumun müsaade etmemesi gerekiyor. Bu meselenin asıl çözümü Filistin'in devlet orada varolmasıdır. İsrail'in şu anki hükümeti iki devletli çözümü konuşmayı bile bir suç gibi kullanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İ FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİ"

Çelik ayrıca, Filistin'i sadece Filistinlilerin yöneteceğini ve Filistinlilerin sürgün edilmesinin kabul edilmez olduğunu belirtti. Bugün müzakerelerle ilgili iyi gelişmeler duymayı beklediklerini açıklayan Çelik, ilerleyen saatlerde açıklama yapılması ve ateşkesin sağlanmasının Gazze'ye yardımların önünün açılmasını sağlayacağını söyledi.

"ANLAŞMA KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI"

ABD Büyükelçisinin Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin de konuşan Çelik, "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması ve Suriye'de tek devlet tek ordu ilkesine dönük doğru bir yaklaşım üretmesi için bir takım görüşler SDG'ye aktarılıyorsa bu görüşmeleri biz olumlu karşılarız. 10 Mart anlaşması var orada. SDG belli bir taih içinde bunu gerçekleştireceğini söylemiş ama attığı hiçbir adım yoktur. Anlaşma kağıt üstünde kalmamalıdır. SDG'nin bu süreçten firar etmeye çalışması bölgede istikrarsızlık yaratmak isteyenlerin ajandasıyla uyuşuyor." dedi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHaci Taştan:

Sizin Allah 1 dediğşnizden başkasına inanılmaz. Bu gücü, yüzzsüzlügü ,hqinliği adına ne derseniz deyin AKP NiN KOLTUK SEVDASI SİYASİ POLİTİKASI VERDİ........

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

zavallı akpliler acınacak haldesiniz , akp nin reisinin savunulacak yeri kalmamış. tek başına mücadele veriyorsunuz. ama takdir ediyorum sizi.. son seçime kadar koyu akpli ve reis için ölürdüm . ne zananki gazze katar sisi salman bae nas emekli ekonomi aklıma geldi fena U dönüşü yaptım. son seçimde oy kullamnadım bu seçimdede akp mhp dem chp hariç, bir partiye vereceğim .haaa EMEKLİYİM 16450 TL LİK EMEKLİ

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Niye zorunuza mı gitti gerçek yüzlerini ve ileride olacakları göstermişler

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSauron:

Yani diyor ki bizim için zaten problem değilde millet in bari tepkisini çekmeyin

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Dem parti zira akahpe ile tüm bağını kesmeli zira akahpenin derdi terörün bitmesi değil kendi sıkışan bir tarafını kurtarma çabasıdır

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Fırat etek verelim mi Demirtaşa apoya özgürlük diyodun

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
