AK Parti Sözcüsü'nden DEM Partililerin Meclis'te 'Apo' sloganı atmasına tepki

DEM Partililerin TBMM'de attığı skandal slogana tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Çelik, geçtiğimiz gün DEM Partililerin TBMM'de attığı "Apo" sloganına çok sert tepki gösterdi.

"VATANDAŞTA TEPKİ OLUŞTURACAK DAVRANIŞLARA GİRİLMEMELİ"

"Herhangi bir siyasi parti kendi ajandasını sürecin ajandası zannetmelidir" diyen Çelik, "Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. "Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Açıklamalarında 7 Ekim'in yıldönümü dolayısıyla yapılan gösterilere katılanlara teşekkür eden Çelik, "Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Netanyahu hükümetinin barbarlığının bir göstergesi olarak bir kere daha kayda geçmiştir. Bunların zorbalık, barbarlık, katliam ve soykırım dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü. Günün sonunda fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını tüm dünyaya yayan bir eylem yapmışlardır." diye konuştu.

Özgürlük Filosu'na yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Çelik, "İsrail her zamanki barbarlığıyla alıkoyuyor. Bu bir kere daha hukuksuzluğun ilanıdır. Bu suçların hepsi eninde sonunda hesabı sorulacak suçlardır. Bir an evvel serbest bırakılmaları gerekiyor.

GAZZE'DE ATEŞKES PLANI

Hamas'ın cevabından sonra İsrail'in Gazze'ye saldırılarınınartması, Netanyahu'nun barışa düşman olduğunu gösterdiğini söyleyen Çelik, Gazze planına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti. Çelik, " Bu çerçevede her barış girişimini sabote etme konusunda katliamcı forsatlar üretmeye kalkıyor. Buna uşusşararası toplumun müsaade etmemesi gerekiyor. Bu meselenin asıl çözümü Filistin'in devlet orada varolmasıdır. İsrail'in şu anki hükümeti iki devletli çözümü konuşmayı bile bir suç gibi kullanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İ FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİ"

Çelik ayrıca, Filistin'i sadece Filistinlilerin yöneteceğini ve Filistinlilerin sürgün edilmesinin kabul edilmez olduğunu belirtti. Bugün müzakerelerle ilgili iyi gelişmeler duymayı beklediklerini açıklayan Çelik, ilerleyen saatlerde açıklama yapılması ve ateşkesin sağlanmasının Gazze'ye yardımların önünün açılmasını sağlayacağını söyledi.

"ANLAŞMA KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI"

ABD Büyükelçisinin Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin de konuşan Çelik, "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması ve Suriye'de tek devlet tek ordu ilkesine dönük doğru bir yaklaşım üretmesi için bir takım görüşler SDG'ye aktarılıyorsa bu görüşmeleri biz olumlu karşılarız. 10 Mart anlaşması var orada. SDG belli bir taih içinde bunu gerçekleştireceğini söylemiş ama attığı hiçbir adım yoktur. Anlaşma kağıt üstünde kalmamalıdır. SDG'nin bu süreçten firar etmeye çalışması bölgede istikrarsızlık yaratmak isteyenlerin ajandasıyla uyuşuyor." dedi.