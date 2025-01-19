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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yan hakem kırmızı kart gösteremez"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çıkmış diyor ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çıkmış diyor ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum. Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Orta hakem değilsin" dedi.

Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde katıldığı Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, "AK Parti'mizin, teşkilatlarımızın ve Cumhur İttifakı'nın birliğinin beraberliğinin, Türkiye için ne kadar büyük bir güç olduğunu, ne kadar büyük bir kıymet olduğunu, son gelişmelerle birlikte bir kere daha görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Esad'a 'gideceksin ve bu suçların bedelini ödeyeceksin' sözü de dış politikada, iç politikada defalarca söylediği gibi yine gerçek oldu. Türkiye kendi komşusunnun haysiyet ve devir mücadelesinde her zaman yanındadır. Müslümanlar Müslüman'a konuşurken sordular dediler ki Suriye'de Esad, düşerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çağrı yapıyor. Bu izahını açınız. Dedim ki onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğunun haberi yok ki. Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun" diye konuştu.

Çelik, partililere, "Sevgili kardeşlerim bu yolumuzu inançla yürüyeceğiz. Karanlıkla yürüyeceğiz. Genç bir direnişi belirleyeceğiz" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda yanıldı diyor. Dün de söyledim, Suriye konusunda yanıldı mı, yanılmadı mı? Git onu Şam'daki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum. Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Orta hakem değilsin. Sen kırmızı kart gösteremezsin. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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