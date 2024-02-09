Üye Girişi
Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'de Demokrasi Mücadelesi Veren Bir Kadroyuz

Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kilis'te düzenlenen ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren bir kadro olduğunu belirtti.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, "Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken, seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken, biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katıldı. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Çelik, AK Parti'nin zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadro olduğunu belirtti.

Çelik, seçimlerin kendileri için bir demokrasi bayramı olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken, seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken, biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz. Sandık bizim için bir demokrasi şölenidir. Sandık bizim için bir demokrasi bayramıdır. Buraya geldiğim andan itibaren gördüm ki Kilis bu demokrasi bayramını, demokrasi şölenini en görkemli şekilde kutlamaya hazır. Hazırız kararlıyız, Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacağız Kilis'e damgamızı vuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza 'Kilis'te seçimlerde elde ettiğimiz büyük başarıyı size hediye ediyoruz' dedikten sonra hep beraber Kilis'in sokaklarında, mahallelerinde demokrasi şölenimizi, demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Evet, bizim adaylarımız kazanacak ama Kilis'te hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. Onun için şimdiden hayırlı uğurlu olsun, demokrasi bayramınız kutlu olsun, demokrasi şöleniniz kutlu olsun."

Ömer Çelik, konuşmaların ardından ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik AK Parti Türkiye Kilis Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor, haftalık, aylık kaç TL alıyorlar? Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title