AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yabancı basına tepki: Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili ahlaksızca yalan haber yapılıyor

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yabancı basında çıkan spekülatif haberlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanması yabancı basında da geniş yer buldu. Yabancı basın, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif haberlere imza attı.

ÇELİK'TEN YABANCI BASINDA ÇIKAN HABERLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yabancı basında çıkan haberlere tepki gösterdi.

"YABANCI BASINDA AHLAKSIZCA YALAN HABER YAPILIYOR"

Twitter hesabındaki paylaşımında Çelik şunları söyledi: "Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."