AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da YSK'nın DEM Partili Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemesine ilişkin olarak "Bu konu il seçim kurulunun takdirinde. Yasal mevzuatla ilgili bir konu. Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil. Hukuken haklılar ise sonuç zaten onların arzu ettiği gibi olacak. Demokrat tepki gösterelim deniyor sokaklar yakıp yıkılıyor, polise saldırılıyor." ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. YSK ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından Van'daki duruma ilişkin de konuştu.

"HUKUKEN HAKLILAR İSE SONUÇ ZATEN ONLARIN ARZU ETTİĞİ GİBİ OLACAK"

AK Partili Çelik, "Bu konu il seçim kurulunun takdirinde. Yasal mevzuatla ilgili bir konu. Gereken şartlar yerine gelmediği için il seçim kurulu böyle bir karar almış. Şartların yerine gelmemesi ile ilgili bir konu. Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil. Konu hukuki, yetkili karar mercii YSK. Yapacakları itiraz mekanizmaları belli. Sistem itiraz mekanizmalarını düzenlemiştir. Hukuken haklılar ise sonuç zaten onların arzu ettiği gibi olacak. Demokrat tepki gösterelim deniyor sokaklar yakıp yıkılıyor, polise saldırılıyor. Şiddet olaylarının demokrasi ile bağı yoktur. Herkes itirazını yapar mahkeme de kararını verir." dedi.