AK Parti, Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle harekete geçiyor: Gereğini yapacağız - Haberler

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AK Parti, Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle harekete geçiyor: Gereğini yapacağız

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullanmıştı. Tepkilere neden olan sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili kadın meclis üyesine yönelik kullandığı ifadeler gündem oldu. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ OLARAK GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Tepki çeken sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." diye konuştu.

"TÜM KADINLARI HEDEF ALAN BİR AHLAKSIZLIKTIR"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Hukuki olarak gereğini yapacağız

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

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