Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun sürekli Cumhurbaşkanımızı hedef alması, Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır." dedi.

Çelik, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu ve İsrailli bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"Açıklamalarda birden çok katman var. Bir tanesi şu, bugün dünya ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta insanlık ittifakı var. Bunun karşısında da İsrail'in başını çektiği bir katliam şebekesi var. Katliam şebekesinin başındaki kişi Netanyahu. İnsanlık ittifakının başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu katliam şebekesiyle en net mesajlarla mücadele eden lider durumunda. Hiçbir zaman herhangi bir şekilde eksik cümle kurmuyor, hiçbir zaman şifreli cümle kurmuyor. Doğrudan bu insanlık suçlarının, bu soykırımın sorumlusunun İsrail olduğunu, Netanyahu'nun ve şebekesinin muhakkak surette bir insanlık mahkemesinde yargılanması ve hesap vermesi gerektiğini en açık bir şekilde Cumhurbaşkanımız ifade ediyor."

Çelik, bu soykırım şebekesinin katliam siyasetinin yanında çok daha tehlikeli hakikatleri örtmeye dönük mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Netanyahu'nun sürekli Cumhurbaşkanımızı hedef alması, Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır. Şu anda Lübnan'a saldırıyor, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede 1 milyon kişi yerinden edildi, katliamlarına devam ediyor. Dünyanın gözü Gazze'deki soykırımdayken aynısını Batı Şeria'ya yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde Suriye'ye karşı benzer hazırlıklar yaptığını görüyoruz. İran'a yapılanlar, zaten uzun zamandır Netanyahu'nun neredeyse bütün siyasi ömrü boyunca tekrar ettiği şeyler. En son Amerika-İsrail saldırısıyla orada insani açıdan çok vahim tablolar ortaya çıktı." diye konuştu.

"Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz herhangi bir şekilde siyonizmle yan yana durmadı"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırarak Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalıştığına dikkati çekti.

İsrail'in bu saldırılara girişirken Kürtleri Orta Doğu'da, özellikle İran'da kendisinin siyasi lejyoneri yapmaya çalıştığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bir-iki terör örgütünün açıklamaları haricinde Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz son derece sağduyulu davrandı, herhangi bir şekilde siyonizmle yan yana durmadı. Bu soykırım şebekesinin 'Biz bombalarken siz de ayaklanın, rejimi devirin' gibisinden kurmaya çalıştığı şeytani denklemin içine girmedi. Tarihin doğru tarafında durdular, sağduyulu açıklamalar yaptılar. Bu da tabii ki İsrail'in buradaki planının boşa çıkması bakımından onları çok rahatsız eden bir şey. Bu sebeple de siyonizme karşı 'Biz, sizinle hareket etmeyiz.' diyen Orta Doğu'daki Kürt kardeşlerimizi kışkırtmak için o küçük aklıyla Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin katledildiğine dair o iğrenç ifadeyi kullanıyor."

Ömer Çelik, Netanyahu'nun açıklamalarında Türkiye'deki "Terörsüz Türkiye" ve terörsüz bölge hedefinin İsrail'in kendi planlarına aykırı görüldüğünün itirafının bulunduğunu sözlerine ekledi.