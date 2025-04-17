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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e Sert Tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olmadığını, aksine kaos kampanyalarına öncülük ettiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatlarını tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür. Seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir. Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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