AK Parti Sözcüsü Çelik, Soma'daki maden göçüğünde ölen madenciler için rahmet diledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Soma'daki maden göçüğünde ölen madenciler için rahmet dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden madenciler için rahmet diledi. Yaralı kurtarılan madenciler için acil şifa dilediğini, göçük altındaki işçilere ulaşılması için AFAD ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine sabır diliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılan madencilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Göçük altında bulunan işçilerimize ulaşılması için ilgili tüm kurumlarımız, AFAD ve arama-kurtarma ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız madencilerimizle" ifadelerini kullandı.