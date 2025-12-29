AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin başı sağolsun"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 polisin şehit olmasına ilişkin, "Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Ggüçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA