Ömer Çelik'ten Kanlı Yanvar Anması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden "Kanlı Yanvar" şehitlerini rahmetle andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.