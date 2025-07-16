AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail'in Suriye'ye Saldırılarını Kınıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA