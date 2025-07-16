AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail'in Suriye'ye Saldırılarını Kınıyoruz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, bu durumun bölge için bir güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika