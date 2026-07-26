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Ömer Çelik'ten Filenin Sultanları'na tebrik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanlarına galibiyet çok yakışıyor. 2026 FIVB Milletler Ligi'ni kazanarak bir kez daha tarihe imza attılar. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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