AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur'

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul etmeyeceklerini açıklayan Altılı masa liderlerine cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde geçtiğimiz gün 11'inci kez bir araya gelen Altılı masa liderleri, 9 saat süren toplantının ardından yayımladıkları ortak açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını kabul etmeyeceklerini ifade etmişleri.

AK Parti Sözcüsü Çelik, adaylıkla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

6'lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" demişler.

Böylece 6'lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur.

Bunca toplantıdan sonra 6'lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasp etmeye çalışıyorlar.

Bu metotları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.

Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.

Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar. Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler.

Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. 'Söz ve karar milletindir' diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika