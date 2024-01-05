AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, bölge adeta kan gölüne göndü. 21 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Çelik, "O çocukların ölümü insanlık için utanç. Dakikada 10 çocuk ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle direnenler bu soykırımcıları yenecek. Yine insanlık galip gelecek. Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Filistinliler için gözyaşı döktü. Çelik, "O çocukların ölümü insanlık için utanç. Dakikada 10 çocuk ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle direnenler bu soykırımcıları yenecek. Yine insanlık galip gelecek. Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİLOSEVİC GİBİ YARGILANACAK"

Ömer Çelik açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Uluslararası toplum açısından sadece seyircilik var. Bu sebeple Harvard Üniversitesi rektörünü görevinden aldılar. Rektörlüğe İsrail'in katliamını destekleyen rektörü getirdiler. Amerika'nın meşruiyet temelinde söz söyleme kapasitesi sıfırlanma kapasitesine gidiyor. Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zaman senfoni orkestrası şefini işten attılar. Putin'le arkadaşlığı var diye. Cumhurbaşkanımız buna karşı çıktı. Savaşa karşı çıkmak, işgale karşı çıkmak başka şey.

"İNSANLIK BU KATLİAMI DA YENECEK"

Siz Filistin bayrağını suç unsuru haline getiriyorsunuz. Hepiniz katliam siyasetinin köleleri olun diyorsunuz. Batı'da çok soylu eylemler yapılıyor. İnsanlığımızla övüneceğimiz mesajlar veriliyor. O çocukların ölümü insanlık vicdanını bir araya getirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Dakikada 10 çocuk ölüyor! Sonuç olarak insanlık bu katliamı da yenecek. Allah izniyle yine insanlık galip gelecek. Karadziç gibi, Miloseviç gibi yargılandıklarını göreceğiz. Güney Afrika suç duyurusunda bulundu. 11-12 Ocak'ta ilk duruşma yapılacak. İnsanlık bilinci Gazze'deki çocukların küçük bedenlerini görerek bu zihniyeti mağlup etmiştir. Bu bütün insanlığın uzun zamandır yan yana gelmediği bir bilinç oluşturdu.

"SUİKASTLERLE BİR RESİM ÇİZİLİYOR"

BM Genel Sekreteri katliama karşı çıktığı için istifaya davet ediliyor. Hastaneye sığınırken bombalıyorsun. İnsanlıktan çıkmış. İnsanlık bilincinin bunu reddetmesi, fiziken de yenileceğini gösteriyor. Netanyahu ve hükümeti baş suçludur. Onun ötesinde Netanyahu'nun zihniyetini paylaşan pek çok siyasetçi var. Vaad edilmiş topraklar diyerekten çocuk öldürmeyi mazur görebiliyor. En tehlikelisi birtakım din adamları. Orduda görevlendirilmiş hahamlar. Bütün bu tablonun içinden çıkan şey, bu siyonist çılgınlığın, eğer burada durmazsa daha büyük katliamlara imza atacak. Bu soykırım, katil siyaseti savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor. Suikastlerle bir resim çiziliyor."