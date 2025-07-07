AK Parti Sözcüsü Çelik: Ak Gençlik Türkiye Yüzyılı'na Enerji Sağlayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ak Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ak Gençlik dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi Ak Gençlik olmuş. Ak Gençlik bir siyaset okuludur. Özgür Özel bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden birşeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. Ak Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA