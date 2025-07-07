AK Parti Sözcüsü Çelik: Ak Gençlik Türkiye Yüzyılı'na Enerji Sağlayacak

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Gençlik'in siyasetlerine katkı sağlayacağını ve Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ak Gençlik’i hedef almasına yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ak Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ak Gençlik dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi Ak Gençlik olmuş. Ak Gençlik bir siyaset okuludur. Özgür Özel bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden birşeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. Ak Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ak gençliğin enerji sağlamasına gerek yok bakanlığına pahalıya dezenfektan satan bakan gibi dürüst üyeleri olsun yeter kimse onların hızına yetişemez

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