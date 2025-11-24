AK Parti Sinop Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı

Ak Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, kadınların siyasetteki rolüne vurgu yaptı. Özvin, "Bugün burada toplanmamız bir program icrası değil; bir milletin sevdasının, bir dava bilincinin, bir kadın emeğinin buluşmasıdır. Bizler büyük davanın sadece neferleri değil, umut kurucuları, Türkiye'nin yarınlarını şekillendiren güçlü kadınlarıyız" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Özvin, kadınların AK Parti hareketinin en önemli güçlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kadınlar merhameti, emeği, adaleti ve kararlılığıyla siyasete yön verenlerin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözünün altındaki adalet duruşunu ve mazlumların yanında olma kararlılığını Kadın Kolları olarak bizler de sürdüreceğiz. Gazze'deki her mazlumun yanında duracağız" diye konuştu.

AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ise konuşmasında öğretmenlerin anlamlı gününü kutlayarak, "Bugün buraya davamız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, memleket ve bayrak için geldiniz. Bizim davamız ülkeye hizmet etmek, güzel hizmetler yapmak ve Allah'ın rızasını kazanabilmektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Havva Sabuncuoğlu da teşkilatın kararlılık içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "24 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı hedefiyle durmadan çalışıyoruz. Her daim milletimizin huzuruna çıkmaya hazır olan bir teşkilatız. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, 'Durmak yok, yola devam' diyerek toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oturumda ise teşkilat mensupları ile divan üyeleri, Sinop genelinde Kadın Kolları tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yeni dönem için önerilerini paylaştı. - SİNOP