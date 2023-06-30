AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül Şirvan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Şirvan ilçesinde Belediye Başkanı Necat Cellek'i ziyaret etti ve güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Gül, ayrıca köyleri gezerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.