AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül Şirvan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Şirvan ilçesinde Belediye Başkanı Necat Cellek'i ziyaret etti ve güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Gül, ayrıca köyleri gezerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Şirvan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile ilçeye gelen Gül, Belediye Başkanı Necat Cellek'i ziyaret etti.
Ormanbağı köyüne giden Gül, 26 Haziran'da görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.
İlçedeki güvenlik korucularına görevleri başında ziyarette bulunarak Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gül, daha sonra bazı köyleri gezerek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Gül, ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler verdi.