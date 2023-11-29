AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Arkeoloji Müzesi'nin kurulması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Gül, Bakan Ersoy ile yaptığı görüşmede ihale sürecinin 2024'ün ocak ayında yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kültür ve Turizm Bakanı'na teşekkür etti

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentte arkeoloji müzesi kurulması için katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt Arkeoloji Müzesinin ihale süreci ile ilgili Bakan Ersoy ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede ihale sürecinin 2024'ün ocak ayında yapılacağı müjdesini aldıklarını ifade eden Gül, Siirt için önemli bir hizmet olacak projede emeği geçenlere teşekkür ettiklerini kaydetti.